Bei einem Unfall auf der A671 im Bereich Mainz-Kastel ist am frühen Morgen ein Mensch getötet worden, drei weitere wurden schwer verletzt. Der genaue Unfallhergang ist laut Polizei noch unklar.

Der Unfall ereignete sich gegen halb vier zwischen den Anschlussstellen Mainz-Kastel und Mainz-Amöneburg auf der A671. Mutmaßlich übersah der Fahrer eines blauen Opel einen auf dem Standstreifen stehenden Pkw und krachte nahezu ungebremst in das Heck des Wagens. Beide Fahrzeuge wurden in den Graben geschleudert und der Opel fing Feuer. In dem anderen Auto wurden beide Insassen eingeklemmt, einer der beiden starb an der Unfallstelle.

Helfer werden verletzt

Zwei weitere Fahrzeuge hielten wohl an der Unfallstelle um Erste Hilfe zu leisten. Dies übersah eine nachfolgende BMW-Fahrerin und raste in die beiden Autos. Von den insgesamt sechs Insassen in den drei Fahrzeugen wurden zwei Menschen mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht. Für die Unfallaufnahme war die Autobahn stundenlang in Fahrtrichtung Wiesbaden gesperrt.