A63 und B40 im Kreuz Mainz-Süd am Wochenende voll gesperrt

Arbeiten an neuer Autobahnbrücke

Wegen Bauarbeiten an einer Autobahnbrücke werden die Autobahn 63 und die Bundesstraße 40 im Bereich des Kreuzes Mainz-Süd an sechs Wochenenden voll gesperrt. Am Freitagabend ging es los.