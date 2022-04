Vorbereitungen fürs 9-Euro-Ticket in Mainz laufen

Für neun Euro im Monat unbegrenzt mit Bussen und Bahnen fahren - das soll ab Juni drei Monate lang möglich sein. Die Vorbereitungen der Mainzer Mobilität laufen auf Hochtouren.

Das 9-Euro-Ticket ist Bestandteil des sogenannten "Energiekosten-Entlastungspakets" der Bundesregierung. Während die Zustimmung von Bundestag und Bundesrat noch aussteht, laufen die Vorbereitungen bei den Verkehrsverbünden wie der Mainzer Mobilität auf Hochtouren.

Finanzierung dringlichste Frage

Derzeit befinde man sich in der Abstimmungsphase, so der Sprecher der Mainzer Mobilität, Michael Theurer. In der kommenden Woche wolle man dann über die Einzelheiten informieren.

Die dringlichste Frage für die Verkehrsbetriebe sei aktuell die Finanzierungssicherheit. Denn auch ohne 9-Euro-Ticket liegen die Ausgaben beim Öffentlichen Personennahverkehr meist über den Einnahmen. Bei der Mainzer Mobilität betrugen die Erlöse im Jahr 2020 etwa 49 Millionen Euro. Die Ausgaben lagen jedoch bei mehr als 80 Millionen Euro.

Enorme Kostenersparnis für die Kundschaft

In Mainz kostet ein normales Monatsticket derzeit 87,30 Euro. Wenn man in den Monaten Juni, Juli und August jeweils nur 9 Euro bezahlt, kommt man auf eine Ersparnis von insgesamt 234,90 Euro.

Besonders tief in die Tasche müssen Erwachsene normalerweise greifen, wenn sie über Tarif-Gebietsgrenzen pendeln, so zum Beispiel aus Mainz in das Tarifgebiet des Rhein-Nahe-Nahverkehrsverbundes (RNN): Zwischen Mainz und Ingelheim zahlt ein Erwachsener für eine Monatskarte 142 Euro, in diesem Sommer könnte er er dank des 9-Euro-Tickets insgesamt 399 Euro sparen.

Wie bekommt man das 9-Euro-Ticket?

Das Ticket kann man derzeit noch nicht kaufen. Verkaufsstart wird nach Angaben der Mainzer Mobilität für Neukunden am 1. Juni sein. Abo-Kunden, zum Beispiel mit einem Jobticket oder einer Monatskarte, sollen nicht kündigen, sagt die Mainzer Mobilität. Ihr Abo werde automatisch zum 9-Euro-Ticket. Man müsse sich um nichts kümmern. Wie man das zu viel gezahlte Geld für die Monate Juni, Juli und August zurückbekommt, ist noch nicht geklärt. Möglicherweise reduziert die Mainzer Mobilität die Höhe des Bankeinzugs oder sie verteilt Gutschriften. Auch für Barzahler soll es eine Lösung geben.

Wie der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV), dem die Mainzer Mobilität angehört, schreibt, zahlen Kinder ab sechs Jahren ebenfalls 9 Euro. Bei diesem Angebot gebe es kein spezielles Kinderticket.

Wo gilt das 9-Euro-Ticket?

Das 9-Euro-Ticket soll in ganz Deutschland im Nah- und Regionalverkehr gültig sein. Das bedeutet, man kann damit auch in anderen Verkehrsverbünden fahren - in Bussen, Straßenbahnen, U-Bahnen, S-Bahnen oder auch Fähren in Hamburg und Berlin nutzen. Außerdem gilt das Ticket in Regionalbahnen. Es gilt jedoch nicht im Fernverkehr der Deutschen Bahn, also nicht im InterCity, ICE oder EC.

Kritik am 9-Euro-Ticket

Die Bundesregierung will mit dem 9-Euro-Ticket zum einen einen Anreiz schaffen, auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen und zum anderen sollen die Pendlerinnen und Pendler finanziell entlastet werden.

Hinter vorgehaltener Hand äußern viele Beschäftigte bei den Verkehrsbetrieben Bedenken: Gerade in den Städten seien Busse und Bahnen in den Stoßzeiten schon jetzt überfüllt. An einen Ausbau des Angebots sei in Anbetracht der finanziellen Mittel überhaupt nicht zu denken. Außerdem fehle es an Personal. Wenn ab Juni noch mehr Menschen den ÖPNV nutzen, könnte das für viele Neulinge eine abschreckende Erfahrung sein.

"Wir haben aktuell nicht vor, den Fahrplan auszuweiten und Fahrer aus dem Urlaub zu holen, um das Angebot zu stärken", so Michael Theurer von der Mainzer Mobilität. Natürlich werde man sich anschauen, wie das Ticket angenommen werde und punktuell nachsteuern, wenn es erforderlich sei. "Die Ressourcen beim Personal und bei den Fahrzeugen sind aber endlich."