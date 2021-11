Ursache für den Tod eines 87-Jährigen in Nieder-Olm noch unklar

Ein 87-jähriger Mann aus Nieder-Olm ist am Montag tot am Bachlauf der Selz gefunden worden. Die genauen Umstände seines Todes sind noch unklar.

Die Kriminalpolizei hat zusammen mit der Staatsanwaltschaft die Ermittlungen zur Todesursache übernommen. Nach Angaben eines Polizeisprechers muss erst noch geklärt werden, ob die Leiche des Mannes obduziert wird. Das entscheide die Staatsanwaltschaft.

Am Samstag verschwunden

Der Mann hat mit seiner Frau in einem Mehrfamilienhaus in Nieder-Olm gelebt. Nach Polizeiangaben habe er am Samstag gesagt, er müsse kurz weg. Als er nicht wieder kam, hätten die Angehörigen die Polizei verständigt. Der 87-jährige konnte laut Polizei nicht mehr gut sehen und nahm Medikamente.

Freiwillige Helfer finden die Leiche

Am Wochenende und gestern gab es großangelegte Suchaktionen, an denen sich zahlreiche Feuerwehrleute und mehrere Hundestaffeln beteiligt haben. Auch ein Polizeihubschrauber und eine Wärmebilddrohne waren im Einsatz. Viele freiwillige Helfer beteiligten sich ebenfalls an der Suche. Letzlich fanden sie den Mann tot an der Selz, nur etwa 650 Meter von seiner Wohnung entfernt.