Die Elsa - die berühmtesten Hochhäuser von Mainz

Die Hochhaussiedlung im Mainzer Stadtteil Gonsenheim entstand in den 1970er-Jahren. Mit 23 Stockwerken ist sie die größte in Rheinland-Pfalz. Nach der dort verlaufenden Elsa-Brändström-Straße wird die Siedlung umgangssprachlich auch Elsa genannt. Zwischen 1.200 und 1.500 Menschen leben hier in mehr als 600 Wohnungen.

Ganz in der Nähe befinden sich der Wildpark Gonsenheim und das Naturschutzgebiet Mainzer Sand. Immer wieder geriet die Elsa als sozialer Brennpunkt auch in die Schlagzeilen. Daran hat sich in den vergangenen Jahren viel geändert. Unter anderem ein Stadtteiltreff will die Menschen zusammenbringen. Am 2. Juli wird dort das Jubiläum der Elsa groß gefeiert.