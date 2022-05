per Mail teilen

Der Mann hatte sie laut Anklage im März des vergangenen Jahres mit einem Messer im Gesicht und am Oberkörper verletzt. Als er nach der Tat in Untersuchungshaft saß, habe er außerdem über einen Mithäftling versucht, jemanden zu finden, der sie umbringen solle. Als Belohnung habe er 50.000 Euro in Aussicht gestellt.