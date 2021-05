per Mail teilen

Die Johannes Gutenberg-Universität Mainz (JGU) feiert am Samstag das 75-jährige Jubiläum ihrer Wiedereröffnung. Zu Gutenbergs Zeit im Jahr 1477 gegründet und unter Napoleon geschlossen, wurde die Universität nach dem Zweiten Weltkrieg am 22. Mai 1946 wiedereröffnet. Von den Anfängen auf dem ehemaligem Kasernengelände westlich der fast völlig zerstörten Stadt Mainz, wuchs sie zu einer der großen deutschen Universitäten. In den kommenden Monaten gibt es laut Uni ein corona-konformes Jubiläumsprogramm.