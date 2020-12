per Mail teilen

"Rechts des Rheins ist auch noch Mainz" - so lautet ein gängiges Sprichwort. Viele Bewohner der nach dem zweiten Weltkrieg Wiesbaden zugeteilten Stadtteile fühlen sich als Mainzer. Ein Blick auf eine "geteilte Stadt".

Schon beim Ortsschild springt es einem ins Auge: Mainz-Kastel, Stadtteil von Wiesbaden, steht da. Ein Widerspruch? "Ja", finden zumindest die Kasteler, die man morgens im alten Ortskern trifft - in der Mainzer Straße.

Kasteler fühlen sich als Mainzer

"Ich fühle mich absolut als Meenzer", sagt ein Mann. "Es wird Zeit, dass wir wieder rüberkommen." Eine Frau bestätigt, dass es sie mehr nach Mainz ziehen würde, weil es näher dran ist. "Man sieht es auch am Nummernschild WI-MZ", sagt ein anderer Passant. Da sehe man sofort, wo derjenige herkommt. "Ich fühle mich mehr zu Mainz hingezogen, weil die Wiesbadener ein bisschen steif sind", meint er.

Die AKK-Stadtteile

Vor 75 Jahren - nach Ende des Zweiten Weltkriegs - wurden die Mainzer Stadtteile Amöneburg, Kastel und Kostheim Wiesbaden zugeschlagen. Denn der Rhein wurde die Grenze zwischen der amerikanischen (rechtsrheinisch) und französischen (linksrheinisch) Besatzungszone.

Wohin passen die Kasteler besser?

Auch die Mainz-Kasteler Ortsvorsteherin Christa Gabriel hat das Gefühl, dass die Kasteler von der Mentalität her eher zu Mainz passen. Trotzdem hat es für sie ziemlich viele Vorteile, zu Wiesbaden und damit zu Hessen zu gehören.

Diese Vorteile hat es, zu Hessen zu gehören "In Hessen gilt Lernmittelfreiheit, Eltern müssen nichts für die Schulbücher ihrer Kinder zahlen"

"Die Gehälter in Hessen sind höher"

"Ab dem 80. Geburtstag bekommt man von beiden Landeshauptstädten Geschenke" Christa Gabriel, Ortsvorsteherin Mainz-Kastel

Ausbruchsversuche der AKK-Stadtteile gescheitert

Bei so vielen Argumenten gibt es für Christa Gabriel keinen Grund, an dem Status Quo etwas ändern zu wollen. Die Stadt Mainz hatte zwar immer mal wieder darüber nachgedacht, wie man sich die drei ehemaligen Stadtteile zurückholen könnte. Nur: Wiesbaden wollte da nicht mitziehen. Und mittlerweile hat sich auch Mainz irgendwie damit abgefunden, sagt der Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD).

"Die AKK-Stadtteile sind wie Kinder einer Patchworkfamilie." Michael Ebling (SPD), Oberbürgermeister der Stadt Mainz

"Rechtlich pochen wir darauf, dass wir einen Anspruch haben auf Gebiete, die damals unrechtmäßig von der Besatzungsmacht abgetrennt wurden", sagt er. "Aber ich glaube inzwischen auch in diesen modernen Zeiten ist AKK so etwas wie eine Patchworkfamilie - es gibt halt unterschiedliche Eltern, die für die Kinder nur das Beste wollen."

Amöneburg, Kastel und Kostheim weiter hessisch

Nach einer Kriegserklärung an die Nachbarstadt klingt das nun wirklich nicht. Und auch wenn die Menschen in der Mainzer Straße in Kastel das gerne anders hätten: Vermutlich wird es bei Mainz-Kastel, Stadtteil von Wiesbaden, bleiben.