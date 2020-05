Am 16. Mai 1950 war es amtlich, Mainz wurde offiziell zur Landeshauptstadt des neuen Bundeslandes Rheinland-Pfalz. Aber die Entscheidung war knapp, denn mit Koblenz gab es einen Konkurrenten.

Mainz war eigentlich bereits Hauptstadt des neu gegründeten Bundeslandes Rheinland-Pfalz. Die französischen Besatzer hatten das 1946 so bestimmt. Allerdings war die Stadt im Zweiten Weltkrieg so stark zerstört worden, dass die Landesregierung ihren provisorischen Sitz zunächst nach Koblenz verlegte. Dort wurden die Forderungen immer lauter, die Stadt deshalb doch auch gleich zur Hauptstadt zu erklären. Ab dem Jahr 1949 wurde die Frage dann immer intensiver diskutiert.

Dauer 2:07 min "Das war für mich eine Freude" Am 16. Mai 1950 beschloss der rheinland-pfälzische Landtag, den Regierungssitz endgültig nach Mainz zu verlegen. Der Mainzer Fotograf Philipp Münch erinnert sich an den Tag, der am Ende eine wichtige Entscheidung für das ganze Bundesland war.

Drei Abstimmungen waren nötig

Insgesamt stimmten die Mitglieder des rheinland-pfälzischen Landtages drei Mal über die Hauptstadtfrage ab. In der ersten Abstimmung am 29. November 1949 wurde die Entscheidung verschoben, da die räumlichen Voraussetzungen in Mainz noch nicht gegeben waren.

In einer zweiten Abstimmung am 04. April 1950 musste die Entscheidung erneut vertagt werden, da die Abstimmung mit 43 zu 43 Stimmen unentschieden endete. Die französischen Besatzer drängten anschließend auf eine Entscheidung und erhöhten den Druck auf die Landesregierung.

Schließlich brachte eine erneute Abstimmung am 16. Mai 1950 die Entscheidung. Mit 49 gegen 32 Stimmen wurde ein Antrag von CDU und SPD angenommen und damit beschlossen, den Sitz der Landesregierung endgültig nach Mainz zu verlegen.

Auch beim Mainzer Rosenmontagsumzug 1950 war das "Tauziehen" um den Titel Landeshauptstadt zwischen Mainz und Koblenz ein Thema. Pressestelle Fastnachtsarchiv Mainz

Kritik aus Koblenz

Während die Mainzer feierten, kam die Entscheidung in Koblenz nicht gut an. Zeitungen kritisierten diejenigen Volksvertreter, die offensichtlich ihre Meinung nach der zweiten Abstimmung geändert hatten, als wankelmütig.

Der damalige Koblenzer Oberbürgermeister Josef Schnorbach (CDU) sprach von einer Rechnung, die nicht aufginge. Doch die Entscheidung war gefallen.

Am 18. Mai 1951 kam der rheinland-pfälzische Landtag zu seiner ersten Sitzung im Deutschhaus in Mainz zusammen. Bereits zuvor waren alle Ministerien umgezogen, so begrüßte der Mainzer Oberbürgermeister Franz Stein (SPD) bereits am 24. Juli 1950 die ersten Beamten der Staatskanzlei mit „Weck, Worscht und Woi“.

Stellungnahme des Mainzer Oberbürgermeisters Der derzeitige Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) äußerte sich anlässlich des Jubiläums folgendermaßen: "Heute ist Mainz stolz auf seinen Rang als eine von 16 Landeshauptstädten der Bundesrepublik Deutschland. Das war vor 70 Jahren, als am 16. Mai 1950 endgültig der Umzug des rheinland-pfälzischen Landtags von seinem provisorischen Sitz in Koblenz nach Mainz beschlossen wurde, noch ganz anders: Das immer noch stark zerstörte Mainz hatte schlichtweg andere Sorgen als einen Streit um den Hauptstadttitel! Die Frage des Wohnens, der Ernährung und des wirtschaftlichen Aufbaus war für die Mainzer Bevölkerung weit drängender als die Hauptstadtfrage, noch dazu in einem neuen Bundesland, dessen Bestand auch fünf Jahre nach Kriegsende keineswegs gesichert schien. Und dennoch markiert der 16. Mai 1950 eine Zäsur: Schon wenige Monate später zogen nahezu alle Ministerien nach Mainz um und der Landtag konnte sich zu seiner zweiten Legislaturperiode ein Jahr später, am 18. Mai 1951, im Deutschhaus konstituieren. Damit war Mainz fast fünf Jahre nach dem Erlass der Franzosen nicht mehr nur theoretisch, sondern endlich auch faktisch Landeshauptstadt und eines der neuen politischen Zentren in Deutschland geworden. Das Mainz, wie wir es heute kennen, hat viele Aufbrüche erlebt, aber nur wenige haben unsere Stadt so geprägt wie der 16. Mai vor 70 Jahren. Seit diesem Tag ist Mainz nicht nur historisch mit der Mainzer Republik die Wiege der Demokratie, sondern auch der Ort, an dem unsere moderne Demokratie sichtbar lebt und wirkt. Daran erinnern wir uns heute – noch dazu in einem für uns alle besonders schwierigen Jahr – voller Freude und voller Zuversicht."

Große Ereignisse - 70 Jahre Landeshauptstadt Mainz