In Worms ist am Freitag ein 7-jähriger Junge von einem Auto erfasst und leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, hatte eine Autofahrerin offenbar eine rote Ampel an einem Fußgängerüberweg missachtet. Dabei erfasste sie den Jungen, der mit seinem Vater gerade die Straße überqueren wollte. Der 7-Jährige wurde durch den Aufprall gegen ein wartendes Auto auf der Gegenfahrbahn geschleudert. Er erlitt Prellungen am Bein und wurde in ein Krankenhaus gebracht.