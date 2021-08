per Mail teilen

Das Deutsche Kabarettarchiv in Mainz feiert am Sonntag sein 60-jähriges Jubiläum mit einem Kabarett Open-Air. Bei der Freiluft-Veranstaltung im Innenhof des Landesmuseums treten auch Größen des deutschen Kabaretts auf, wie etwa Simone Solga und Urban Priol. Gefeiert wird aber nicht nur das 60-jährige Bestehen des Archivs, sondern auch 120 Jahre Kabarett in Deutschland. Die Veranstaltung unterliegt einem Corona-Hygienekonzept.