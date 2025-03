500 Kilo schwere Poller in Mainz geklaut

per Mail teilen

Wer macht denn sowas? Und vor allem wie? Die gusseisernen, historischen Poller sind von einer Baustelle am Mainzer Zollhafen verschwunden.

Wann die Poller genau geklaut wurden, ist nicht klar, so die Polizei. Sie geht davon aus, dass die Poller zwischen dem 10. Februar und dem 28. Februar abtransportiert wurden. Denn in dem Zeitraum seien sie auf der Baustelle am Zollhafen zuletzt gesehen worden.

Schweres Gerät für Transport von Pollern benötigt

Die Poller wurden wegen Bauarbeiten auf der Baustelle gelagert und sollten danach wieder am Rheinufer platziert werden. Jeder dieser Poller hat nach Polizeiangaben ein Gewicht von 500 bis 600 kg. Eine Polizeisprecherin sagte, man stehe vor einem Rätsel, denn für dieses Gewicht brauche man einen Kran oder anderes schweres, technisches Gerät.

Wir rätseln auch, wie die Täter die Poller hier weg gekriegt haben.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden, wenn sie in der Mainzer Neustadt etwas beobachtet haben. Hinweise können per Mail an die Polizei geschickt werden: pimainz2@polizei.rlp.de. Wer möchte, kann auch anrufen unter der Nummer 06131- 6534250.