Veterinäramt beschlagnahmt 50 Windhunde

Die Staatsanwaltschaft in Bad Kreuznach ermittelt gegen ein älteres Ehepaar aus Winterbach wegen möglicher Tierquälerei. Wie die Allgemeine Zeitung zuerst berichtet hatte, wurden bei dem Ehepaar mehr als 50 teils sehr verwahrloste Windhunde gefunden. Bei der Hausdurchsuchung seien außerdem auch einige Welpen und ein Tierkadaver entdeckt worden. Wie der leitende Oberstaatsanwalt mitteilt, wurden die Hunde umgehend beschlagnahmt. Sie seien vorübergehend in verschiedenen Tierheimen in der weiteren Region, beispielsweise in Bad Kreuznach, Rüsselsheim und Darmstadt untergebracht worden. Offenbar seien die beiden Halter überfordert gewesen. Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass die Tiere nicht bewusst misshandelt wurden. Das Kreisveterinäramt hatte das Haus überprüft, weil es mehrere Anzeigen gegeben hatte.