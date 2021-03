Im Museum Alzey wird am Sonntag eine Sonderausstellung zum 50-jährigen Jubiläum des Frauenfußballs in Deutschland eröffnet. Unter dem Titel „… wie ein Traum“ sind unter anderem zahlreiche Fotos, Urkunden und Pokale zu sehen. Teil der Ausstellung seien auch Leihgaben aus dem Deutschen Fußballmuseum in Dortmund, so ein Museumssprecher. Der Fokus liege aber auf dem Frauenfußballteam des TuS Wörrstadt, das 1974 die erste offizielle Deutsche Meisterschaft gewann. Die Ausstellung wird im Beisein fast aller ehemaligen Spielerinnen des Wörrstädter Meister-Teams im Museum eröffnet. Sie läuft bis zum 25. Oktober.