Die BUGA GmbH investiert im Rahmen der Bundesgartenschau 2029 mehr als 5 Millionen Euro in die Stadt Bingen. Damit sollen der Park am Mäuseturm sowie die Burg Klopp mit ihrem Burggraben aufgewertet werden. Im gesamten Oberen Mittelrheintal stehen insgesamt fast 50 Millionen Euro zur Verfügung. In Rüdesheim auf der hessischen Seite sind für den Hafenpark und den Hindenburgdamm fast 6 Millionen Euro vorgesehen. Ein weiteres Entwicklungsprojekt ist das Rheinvorland in Trechtingshausen (Kreis Mainz-Bingen). Hier werden 4 Millionen Euro investiert.

Die Bundesgartenschau 2029 soll sich von Koblenz bis Bingen durch das gesamte Obere Mittelrheintal erstrecken. Der Binger Oberbürgermeister Thomas Feser (CDU) sagte, er hoffe für seine Stadt, dass der Erfolg, den Bingen 2008 mit der Landesgartenschau hatte, von der Bundesgartenschau noch einmal getoppt werden könne.