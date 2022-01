Asylbewerber findet 400.000 Euro auf seinem Konto

per Mail teilen

Ein Asylbewerber aus Mainz hat in der vergangenen Woche plötzlich und unerwartet rund 400.000 Euro auf seinem Konto entdeckt. Als der Mann das Geld bemerkte, informierte er nach Angaben der Allgemeinen Zeitung zunächst die Polizei. Die half dann, den Absender zu ermitteln: die Kreisverwaltung Mainz-Bingen. Nach eigenen Angaben hatte die Kreisverwaltung das Geld wegen eines Zahlendrehers in der Kontonummer falsch überwiesen. So landeten die rund 400.000 Euro nicht bei einer Verbandsgemeinde im Kreis, sondern auf dem Konto des Asylbewerbers. Mittlerweile ist das Geld zurückgebucht. Außerdem entschuldigte sich Landrätin Dorothea Schäfer (CDU) bei dem Mann für die Unannehmlichkeiten.