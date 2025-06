per Mail teilen

Vor 40 Jahren wurde die Mainzer Aids-Hilfe gegründet. Seitdem werden dort HIV-infizierte Menschen und Menschen, die sich möglicherweise damit angesteckt haben, unterstützt.

Die Mainzer Aids-Hilfe hat ihre Büro- und Beratungsräume in einer kleinen Seitenstraße in Mainz-Weisenau. Es gibt kein Schild, das auf das Beratungsangebot hinweist. An der Eingangstür ist nur ein kleines Klingelschild.

Vorbehalte gegenüber HIV-positiven Menschen

Wer hier zur Beratung herkommt, erzählt Thomas Becker, will das nicht unbedingt an die große Glocke hängen. Denn auch 40 Jahre nach der Gründung der Mainzer Aids-Hilfe seien die Vorbehalte gegenüber Menschen, die HIV-positiv sind, noch groß.

"Die Menschen haben immer noch stellenweise Angst, erkannt zu werden. Zum Beispiel wenn sie in Arztpraxen gehen und die Menschen dort sehen, dass sie HIV-positiv sind", erzählt Thomas Becker.

Über 500 Beratungen im vergangenen Jahr

Im vergangenen Jahr haben die Mitarbeitenden bei der Aids-Hilfe in Mainz über 550 Beratungen durchgeführt. Insgesamt seien 45 Personen mit HIV und fünf Angehörige begleitet und betreut worden, so Becker.

"Die Leute, die sich beraten lassen, sind bunt gemischt", erzählt der Sozialpädagoge. "Viele haben noch die Meinung, dass HIV nur homosexuelle Männer betrifft oder Menschen, die Drogen nehmen. Aber jeder kann sich mit HIV infizieren. Das sollte man nicht vergessen.“

Präventionsarbeit der Mainzer Aids-Hilfe in Schulen

Thomas Becker besucht auch Schulklassen in ganz Rheinhessen. Er spricht mit den Schülerinnen und Schülern über HIV, Infektionswege und klärt über die Krankheit auf. Bei den Schulbesuchen werde er oft als allererstes gefragt, ob er HIV-positiv sei, weil er ja schließlich in der Aids-Hilfe arbeite. "Das ist natürlich Quatsch", so Becker.

Die Themen Sexualität und sexuell übertragbare Krankheiten seien – so seine Erfahrungen – vor allem bei Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund sehr schambehaftet. Einige verließen dann auch den Raum. Generell werde das Angebot aber gut von den Schulen angenommen.

Therapie für HIV-positive Menschen hat sich verbessert

2002 habe er noch Klienten betreut, die bis zu 15 Tabletten pro Tag schlucken mussten, erinnert sich Thomas Becker. Heute seien die Medikamente so gut zusammengestellt, dass HIV-positive Menschen nur noch zwei Tabletten pro Tag nehmen müssten. Das sei schon ein großer Fortschritt.

"Ich wünsche mir, dass die Leute offen bleiben und sich informieren. HIV wird ein Teil der Gesellschaft bleiben und wir sollten uns davor schützen", sagt Thomas Becker.