Kaum Verstöße gegen 3G-Regel im ÖPNV

Bei den Verkehrsunternehmen in der Region hat es nach eigenen Angaben bisher nur sehr wenige Verstöße gegen die 3G-Regel gegeben. Seit Ende November dürfen nur noch genesene, geimpfte oder getestete Menschen Bus und Bahn nutzen, die Nachweise werden stichprobenartig kontrolliert. Nach Angaben des Unternehmens Transdev, das unter anderem für die Stadtbusse in Bad Kreuznach und die Busse in Ingelheim zuständig ist, sind die Fahrgäste bisher sehr kooperativ. Viele Mitfahrende würden ihren 3G-Nachweis freiwillig bei der Fahrscheinkontrolle zeigen. Auch bei der Mainzer Mobilität gebe es sehr wenige Verstöße, so ein Sprecher. Bei der letzten Kontrollaktion seien knapp 400 Fahrgäste kontrolliert worden, die Zahl der Verstöße habe bei unter einem Prozent gelegen. Auch beim Bahnunternehmen vlexx habe es bisher keine nennenswerten Vergehen gegeben, so eine Sprecherin. Vlexx plane in Zukunft trotzdem, mehr Kontroll- und Sicherheitspersonal einzusetzen.