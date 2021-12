"Katastrophe für Händler"

Einzelhandelsverbände in der Region reagieren entsetzt auf die 2G-Regel im Einzelhandel, die Bund und Länder heute bei einem Treffen beschlossen haben. Nach Angaben von Ministerpräsidentin Dreyer dürfen in Rheinland-Pfalz ab Samstag nur noch Geimpfte und Genesene in Geschäften einkaufen. Das sei für den Handel eine große Belastung, sagte der Geschäftsführer des Handelsverbands "Mitte", Thomas Scherer dem SWR. Die Regel sei "überzogen" - Geschäfte hätten sich nicht als Infektionsherd erwiesen. Trotzdem würden die Corona-Regeln schon zum zweiten Mal das wichtige Weihnachtsgeschäft belasten. Die Vorsitzende der Werbegemeinschaft Mainz, Annette Plachetka, sprach im Hinblick auf die 2G-Regel von einer "Katastrophe". Schon jetzt würden deutlich weniger Menschen in den Läden einkaufen als in einer normalen Weihnachtssaison. Die Reserven der Mainzer Händlerinnen und Händler seien aufgebraucht. Weil die Geschäfte nun extra Personal für die Kontrollen der 2G-Regel bereitstellen müssen, befürchtet sie zusätzlich Umsatzeinbußen.