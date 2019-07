Auf dem Gelände des Musik-Festivals "Fusion" in Lärz in Mecklenburg-Vorpommern ist am Sonntag ein 28-Jähriger tot aufgefunden worden. Die Staatsanwaltschaft ermittelt.

Wie die Polizei mitteilt, lag der Mann aus Mainz reglos in einem Zelt. Rettungskräfte und ein Notarzt hätten nur noch den Tod feststellen können. Die zuständige Staatsanwaltschaft Neubrandenburg prüft nach eigenen Angaben, ob der Mann obduziert wird. Laut Polizei gibt es bisher keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Das "Fusion"-Festival im Kreis Mecklenburgische Seenplatte dauert in der Regel vier Tage. In diesem Jahr haben die Veranstalter des Musik- und Kulturfestivals etwa 70.000 Besucher gezählt.