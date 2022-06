25 Jahre Wormser Missbrauchs-Prozesse

Vor 25 Jahren ging am Mainzer Landgericht der letzte der drei Wormser Missbrauchs-Prozesse zu Ende. Mit dem Ergebnis, dass der massenhafte Missbrauch von Kindern nie geschehen ist.

Der 17. Juni 1997 ist ein denkwürdiger Tag in der deutschen Justizgeschichte. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren standen insgesamt 25 Menschen vor dem Mainzer Landgericht, denen massenhafter Missbrauch ihrer Kinder, Neffen und Enkel vorgeworfen wurde. Der letzte Prozesstag endete mit Freisprüchen und der Aussage des Vorsitzenden Richters Lorenz, dass es in Worms einen Massenmissbrauch nie gegeben habe.

"Den Wormser Massenmissbrauch hat es nie gegeben."

Doch wie konnte es soweit kommen? Weil es angeblich Hinweise auf möglichen sexuellen Missbrauch gab, wurden insgesamt 16 Kinder durch eine Mitarbeiterin des Vereins "Wildwasser" vernommen. Später stellte sich heraus, dass die Mitarbeiterin den Kindern Suggestivfragen stellte.

Mehrere Wissenschaftler kommen deshalb zu dem Schluss, dass den Kindern der Missbrauch mit hoher Wahrscheinlichkeit suggeriert wurde und er nie geschehen ist. Die Wormser Kriminalpolizei war - aus welchem Grund auch immer - nicht an den Ermittlungen beteiligt.

Die Staatsanwaltschaft stützte ihre Anklage vor allem auf die Vernehmungen der Kinder durch "Wildwasser". Das berichtet der damalige Vorsitzende Richter Lorenz in einem Podcast mit Ferdinand Schirach Anfang des vergangenen Jahres.

Zweifelhafte Aussagen und falsche medizinische Einschätzungen zum angeblichen Kindesmissbrauch

Der Verein "Wildwasser" brachte die Kinder dann zu einem Mediziner, der sie untersuchte. Dieser war fest davon überzeugt, dass es einen sexuellen Missbrauch gegeben hatte. Eine Erkenntnis, die sich später als falsch herausstellen sollte, wie die Rechtsmedizin der Mainzer Universität bestätigt.

Die 25 Angeklagten landeten infolge dessen alle in Untersuchungshaft. Viele Aussagen der Wildwasser-Mitarbeiterin stellten sich in den späteren Verhandlungen als falsch heraus.

So wurden Misshandlungen an Kindern geschildert, die zum angegebenen Zeitpunkt noch gar nicht geboren waren. In anderen Fällen waren die angeblichen Täter bereits in Untersuchungshaft, während sie sich an Kindern vergangen haben sollten.

Insgesamt drei Missbrauchsprozesse - auch Kinderpornografie angeklagt

Bereits der erste Worms-Prozess endet mit einem Freispruch. Der dafür verantwortliche Vorsitzende Richter und spätere Mainzer Oberbürgermeister Jens Beutel ist allerdings dennoch davon überzeugt, dass es einen Missbrauch gegeben hat. Wie bei den anderen beiden Prozessen stand auch dort der Vorwurf der Kinderpornografie im Raum: Doch es wurden weder Videos noch Fotos gefunden.

Erst am Ende des dritten Prozesses im Jahr 1997 wird klar: Das alles hat es nie gegeben. Übrig geblieben sind zerrüttete Familien und Kinder, die später dann doch missbraucht werden sollten.

Richter Hans E. Lorenz vor der Urteilsverkündung im Prozess Worms III. picture-alliance / Reportdienste Stephanie_Pilick

Tatsächlicher Kindesmissbrauch im Kinderheim

Sechs der Kinder kommen ins pfälzische Ramsen. Dort stehen sie unter der Obhut des Heimleiters Stefan S. Er macht dort weiter, wo die Mitarbeiterin von "Wildwasser" aufgehört hat. Er redet den Kindern ein, dass ihre Eltern Verbrecher seien und sie missbraucht hätten und verhindert so gemeinsam mit dem Wormser Jugendamt, dass sie zu ihren Eltern zurückkehren können.

Ein unglaublicher Vorgang, sagt der Bielefelder Psychologie-Professor Uwe Jopt. Er hat sich intensiv mit den Vorfällen befasst und heftige Kritik geübt - sowohl am Heimleiter, als auch am Wormser Jugendamt.

"Diese Kinder, die werden alt werden mit dieser Überzeugung, mit dieser wahnhaften Überzeugung, sie seien missbrauchte Kinder. In Wirklichkeit ist - und davon bin ich fest überzeugt - keinem dieser Kinder ein Härchen gekrümmt worden."

Den eigentlichen Missbrauch erleben die Kinder erst in Ramsen, im Kinderheim "Spatzennest". Der Leiter des Heims vergeht sich an dreien von ihnen. 2011 wird Stefan S. deshalb schließlich zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren und acht Monaten Haft verurteilt. Ein Berufsverbot für den Mann, wie von der Staatsanwaltschaft gefordert, wies der Bundesgerichtshof 2013 zurück.