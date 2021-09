Ein 24-jähriger Mann ist gestern tot aus dem Rhein bei Worms-Rheindürkheim geborgen worden. Wie die Polizei mitteilt, ist die Todesursache noch unklar. Der Mann war vermutlich am Vormittag in den Rhein gegangen und wurde am Nachmittag vermisst gemeldet. Am Abend wurde die Leiche des 24-Jährigen entdeckt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die zum Zeitpunkt des Unglücks Beobachtungen gemacht haben.