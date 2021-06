Ein 22-jähriger Autofahrer ist am frühen Morgen bei einem Unfall im hessischen Gustavsburg ums Leben gekommen. Nach Polizeiangaben war der junge Mann auf der Bundesstraße 43 vermutlich zu schnell unterwegs und verlor die Kontrolle über seinen Wagen. Er prallte nahezu ungebremst gegen eine Hauswand und starb noch an der Unfallstelle. Laut Zeugen war auch ein zweiter Mann in dem Fahrzeug. Er verließ die Unfallstelle allerdings. Die Polizei suchte unter anderem mit einem Boot am Mainufer nach dem vermutlich verletzten Beifahrer, aber erfolglos. Der Mann sowie Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.