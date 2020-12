In Rüdesheim bei Bad Kreuznach haben Unbekannte 21 hochwertige Elektro-Fahrräder gestohlen. Bei dem Einbruch in ein Fahrradgeschäft ist nach Polizeiangaben ein Gesamtschaden von mehr als 100.000 Euro entstanden. Neben den Elektro-Fahrrädern haben die Einbrecher demnach auch Bargeld erbeutet. Der Diebstahl passierte laut Polizei am Montag in den frühen Morgenstunden. Die Fahrräder seien vermutlich mit einem Transporter oder Lastwagen abtransportiert worden. Die Kriminalpolizei Bad Kreuznach sucht nach Zeugen, die das gesehen oder andere verdächtige Beobachtungen gemacht haben.