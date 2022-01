Entspannt sich Wohnungsmarkt bis 2030?

Der Wohnungsmarkt in Mainz könnte sich bis zum Jahr 2030 entspannen. Das sagte am Freitag Baudezernentin Marianne Grosse (SPD). Bis dahin sollen etwa 12.000 neue Wohnungen und Häuser entstehen. Wir machen unsere Stadt chic, so Grosse. Mainz werde weiter wachsen. An einem der größten neuen Quartiere, dem Zollhafen am Rhein, seien inzwischen 45 Prozent der Wohneinheiten fertig. In anderen Teilen der Stadt steht die Vermarktung erst noch an. So zum Beispiel auf dem Rodelberg in der Mainzer Oberstadt. Dort entstehen 200 neue Wohnungen - 25 Prozent werden laut Grosse sozial gefördert. Wie sich der neue Wohnraum auf Quadratmeterpreise und Mieten auswirke, wisse man momentan nicht. Man wolle aber versuchen, sie mit Hilfe verschiedener Stellschrauben wie der Mietpreisbremse im Zaum zu halten, sagte Grosse. Aktuell leben in Mainz etwa 220.000 Menschen.