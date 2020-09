Ein mit 20 Tonnen Sand befüllter Anhänger eines Lkw ist auf der A61 am Autobahndreieck Nahetal in Fahrtrichtung Koblenz umgekippt. Die 23-jährige Fahrerin der Sattelzugmaschine verlor der Autobahnpolizei zufolge am Montagvormittag kurz nach der Auffahrt von der A60 auf die A61 die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Infolge dessen sei der Lkw umgekippt und der Sand habe sich auf dem linken Fahrstreifen verteilt. Der Verkehr konnte am Unfallort umgeleitet werden, die Bergungsarbeiten dauerten am späten Nachmittag noch immer an. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf rund 50.000 Euro geschätzt.