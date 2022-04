Der Amoklauf am Erfurter Gutenberg-Gymnasium schockierte vor 20 Jahren die Welt. Damals und heute unterstützt das Mainzer Gutenberg-Gymnasium die Kolleginnen und Kollegen Erfurt.

Es war der Vormittag des 26. April 2002 als am Gutenberg-Gymnasium im thüringischen Erfurt ein ehemaliger Schüler Amok läuft. Der 19-jährige Robert S. erschießt elf Lehrer, eine Referendarin, eine Sekretärin, zwei Schüler und einen Polizisten. Anschließend tötet er sich selbst. Robert S. war zuvor der Schule verwiesen worden.

Mainzer Lehrer zur Gedenkfeier in Erfurt

In Erfurt wird wie jedes Jahr mit einer Gedenkfeier an den Tag erinnert, der für so viele Menschen in Erfurt traumatisierend war. An dieser Gedenkfeier werden auch in diesem Jahr wieder Lehrer und Lehrerinnen des Mainzer Gutenberg-Gymnasiums, der Partnerschule des Erfurter Gymnasiums, teilnehmen.

Fassungslosigkeit nach Amoklauf

Eine von ihnen ist die Lehrerin Bettina Bümel. Sie unterrichtet am Mainzer Gutenberg-Gymnasium Englisch, Musik und katholische Religion. Sie kann sich noch sehr genau an den 26. April vor 20 Jahren erinnern. Es sei ein Freitag gewesen. "Da war man völlig fassungslos, das so etwas in Deutschland passieren kann - und das ausgerechnet an unser Partnerschule." Sie habe erst einmal gehofft, dass die, die sie kennt, nicht betroffen sind. Aber diese Hoffnung habe sich nicht erfüllt.

Bettina Bümel fährt damals dann mit Kolleginnen und Kollegen nach Erfurt, um von den Opfern Abschied zu nehmen. Vor der Schule habe es zu diesem Zeitpunkt ein Blumenmeer geben, erzählt sie. Aber nicht nur in der Trauer stehen die Mainzer ihren Erfurter Kollegen zur Seite, sie helfen auch ganz konkret: Mehrere Lehrerinnen und Lehrer aus Mainz springen ein und unterrichten zwei Wochen in Erfurt.

Man muss sich vorstellen: Von einem Tag auf den anderen fehlte der Schule durch den Amoklauf ein Drittel Lehrerschaft. Der Unterricht damals fand erst einmal in einem anderen Gebäude statt. Am Tatort selbst wurde erst drei Jahre später nach verschiedenen Umbaumaßnahmen wieder unterrichtet.

Gutenberg-Gymnasien Mainz und Erfurt Die Gutenberg-Gymnasien in Mainz und Erfurt sind seit 1994 Partnerschulen. Dies beinhaltet unter anderem einen Schüleraustausch, gemeinsame Sportfeste und gegenseitige Besuche von Lehrer-Delegationen.

Persönliches Gedenken

Nach der Trauerfeier vor 20 Jahren werden die Kontakte zwischen den beiden Schulen immer intensiver. Jedes Jahr reisen Lehrerinnen und Lehrer aus Mainz zu den Gedenkfeiern nach Erfurt.

Auch bei der Gedenkfeier an diesem Dienstag nehmen Bettina Bümel, vier Kollegen und der ehemalige Schulleiter des Mainzer Gutenberg-Gymnasium an dem Gedenken in Erfurt teil - wie immer an der Gedenk-Stele, direkt am Eingang der Schule. Dort sind die Namen aller Opfer des Amoklaufs eingraviert. "Es wird auch immer zu allen einzelnen etwas gesagt, so dass man sich wirklich die Personen wieder vorstellen kann", erzählt Bettina Bümel.

Konsequenzen des Amoklaufs in Mainz

Die schreckliche Tat in Erfurt hat auch Konsequenzen für das Mainzer Gutenberg-Gymnasium nach sich gezogen: Amok-Pläne und Gesprächsangebote bei Problemen sollen dafür sorgen, dass eine solch schreckliche Tat wie an der Partnerschule hier nicht geschehen kann.

"Schule muss ein angstfreier Raum sein!"

Bettina Bümel sagt, sie gehe immer wieder mit großer Zuversicht in die Schule. Die Schule müsse ein angstfreier Raum sein. Man habe sich viele Gedanken gemacht, wie man lernen kann, mit Konflikten umzugehen und man sei gut aufgestellt. "Das ist das, was man tun kann."