19-jähriger Wiesbadener durch Messerstiche schwer verletzt

Bei einer Auseinandersetzung in Wiesbaden ist in der Nacht zum Sonntag ein 19-Jähriger durch Messerstiche schwer verletzt worden. Die Hintergründe sind noch unklar.

Etwa 15 Personen sollen laut Polizei an der Auseinandersetzung vor einem Restaurant in der Wiesbadener Innenstadt beteiligt gewesen sein. Worum es bei dem Streit ging und warum er eskalierte, sei noch unklar. Als die Einsatzkräfte gegen 1 Uhr morgens eintrafen, seien alle Beteiligten, teils mit Autos, schon vom Tatort geflohen.

19-Jähriger kommt mit Stichverletzungen ins Krankenhaus

Auch der schwer verletzte 19-Jährige habe sich zunächst vom Ort des Vorfalls entfernt, so die Polizei. Er sei aber wenig später selbst in ein Wiesbadener Krankenhaus gekommen. Dort bestätigte er den herbeigerufenen Polizeibeamten, dass er bei der Auseinandersetzung vor dem Restaurant in der Moritzstraße durch Messerstiche verletzt worden sei.

Polizei sucht nach Zeugen der Auseinandersetzung

Laut einem Polizeisprecher konnte der 19-Jährige das Krankenhaus im Laufe des Sonntagvormittags schon wieder verlassen. Wer ihm die Verletzungen zufügte und ob noch weitere Personen bei der Auseinandersetzung verletzt wurden, wird derzeit noch ermittelt. Die Wiesbadener Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls, sich beim 1. Polizeirevier zu melden.