18-Jähriger rastet am Mainzer Rheinufer aus

Eine Gruppe betrunkener Männer hat am Samstagabend am Mainzer Winterhafen einen größeren Polizeieinsatz verursacht. Einer von ihnen, ein 18-Jähriger aus dem Kreis Groß-Gerau, verbrachte den Rest der Nacht in einer Arrestzelle.