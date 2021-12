Im Parkhaus ausgeraubt: Jacke und Kopfhörer weg

per Mail teilen

In der Mainzer Innenstadt ist ein 18-Jähriger am vergangenen Donnerstag gegen 20:40 Uhr geschlagen und ausgeraubt worden. Nach Angaben der Polizei hatten ihn zuvor drei Männer auf der Straße angesprochen. Zusammen wollten sie im Parkhaus am Schillerplatz einen Joint rauchen. Doch dann kam es anders.

Zunächst sollen die Männer den 18-Jährigen gefragt haben, ob er Geld oder Wertgegenstände habe. Dabei sollen sie in die Hosen- und Jackentaschen gegriffen haben. Als sich der 18-Jährige zurückziehen wollten, wurde ihm ins Gesicht geschlagen haben. Die Männer klauten dem 18-Jährigen laut Polizei seine Marken-Jacke, teure Kopfhörer und seinen Haustürschlüssel und flohen in Richtung Münsterplatz. Die Mainzer Polizei sucht Zeugen.