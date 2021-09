per Mail teilen

Beim Zusammenprall mit einem Auto ist in der Nacht zum Samstag in Bad Kreuznach ein 17-jähriger Radfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war er an einer Auffahrt zur B41 verbotenerweise entgegen der Fahrtrichtung gefahren und wollte die Straße überqueren. Ein gerade abbiegender Autofahrer konnte nicht mehr bremsen. Der Radfahrer stürzte und stieß mit dem Kopf gegen das Auto, einen Helm trug er nicht. Der 17-Jährige wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.