Bei einem Verkehrsunfall in Worms ist am Montag eine 16-Jährige von einem Auto angefahren und verletzt worden. Der Autofahrer hatte die Jugendliche beim Rechtsabbiegen übersehen, heißt es in einer Meldung der Polizei. Die Jugendliche kam ins Wormser Klinikum. An dem Auto entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro.