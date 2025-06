per Mail teilen

Unbekannte haben einer Imkerei in Gundersheim 16 Bienenvölker gestohlen. Die Besitzer stehen unter Schock. Der Schaden ist für sie riesig – materiell und emotional.

Die Imkerei "Bienenwerk Rheinhessen" steht vor großen Herausforderungen. Unbekannte haben ihr in der vergangenen Woche 16 Bienenvölker gestohlen – fast ein Drittel des Bestandes. Die Besitzerin, Ulrike Schumnig, kann das alles noch gar nicht fassen. Als sie am vergangenen Samstagmorgen zu ihren Bienen in der Spiesheimer Gemarkung gefahren ist, um nach ihnen zu schauen, waren sie weg.

Ihr Mann Oliver rechnet vor: 600 Kilo Honig dürften so verlorengegangen sein, allein das sei ein Schaden von 16.000 Euro. Außerdem sollten Bienen in den Schwarzwald verkauft werden. Auch dieses Geld fehle jetzt in der Kasse.

Langfristiger Schaden

Nicht nur das: Die Imkerei hatte ihre Bienenvölker fein ausbalanciert. Einige gehörten zu den starken Völkern, andere befanden sich im Wachstum für die kommenden Jahre. "Bis diese Balance wieder hergestellt ist, wird es voraussichtlich zwei Jahre dauern", schätzt die Imkerin in Gundersheim. Nun gelte es, neue Völker aufzubauen. Auch das gehe nicht von heute auf morgen.

Neben dem materiellen Verlust beschäftigt das Ehepaar noch etwas anderes. "Für uns gehörten die Bienen zur Familie. Das ist, als wäre jemand in unsere Privatsphäre eingedrungen", so Oliver Schumnig.

5.000 Euro Belohnung

Das Ehepaar hat eine Belohnung von 5.000 Euro ausgesetzt. Sie hoffen, dass Spaziergänger etwas beobachtet haben und der Polizei entsprechende Hinweise geben können.

