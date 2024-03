per Mail teilen

Ein Jugendlicher hat sich in Mainz unerlaubterweise das Auto seiner Mutter geschnappt. Aufgeflogen ist er, weil er am Berg nicht anfahren konnte.

In der Nacht zu Sonntag gegen 2 Uhr spielte sich in der Nähe des Mainzer Hauptbahnhofs folgende Szene ab: Ein Auto versuchte immer wieder einen Anstieg hoch zufahren, scheiterte aber mit dem "Anfahren am Berg".

Autofahrer will helfen

Nach Informationen der Polizei, reagierte der Autofahrer dahinter gelassen und hilfsbereit. Er stieg aus seinem Auto aus, um zu schauen, was das Problem war. Dabei stellte er zum einen fest, dass es in dem Auto stark angeschmort roch - offenbar von der malträtierten Kupplung. Außerdem bemerkte er, dass der Fahrer nicht nur sehr überfordert, sondern auch sehr jung war. Daraufhin rief er die Polizei.

Mutter ahnungslos

Die Streife stellte dann fest, dass der überforderte Autofahrer erst 15 Jahre alt war und sich das Auto seiner Mutter für eine Spritztour "ausgeliehen" hatte. Die Streife brachte ihn daraufhin nach Hause. Die Mutter hatte laut Polizei bis dahin noch nicht bemerkt, dass Schlüssel, Auto und Sohn fehlten.