15-Jährige mit gestohlenem Auto unterwegs

Die Mainzer Polizei hat ein 15-jähriges Mädchen gestoppt, das mit einem gestohlenen Auto unterwegs war. Ein Zeuge habe berichtet, dass die Jugendliche mit dem Fahrzeug durch den Stadtteil Gonsenheim fahre, heißt es in einer Mitteilung. Nach einer kurzen Fahndung konnten Beamte die 15-Jährige antreffen. Dabei stellte sich heraus, dass das Auto bereits am Sonntag in Wiesbaden als gestohlen gemeldet worden war. Die Jugendliche gab an, dass sie den Schlüssel von Bekannten erhalten habe. Die Polizei hat mehrere Strafverfahren eingeleitet.