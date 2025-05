15 Autofahrer halten sich nicht an Autobahnsperrung am Dreieck Mainz

Wegen eines Pannenfahrzeugs hatte die Polizei am Samstagnachmittag kurzzeitig am Dreieck Mainz die Überleitung zur A60 in Richtung Darmstadt gesperrt. Einige Autofahrer hielten sich aber nicht dran.

Insgesamt 15 Autofahrer missachteten laut Autobahnpolizei die Fahrbahnsperrung. Am Samstagnachmittag war dort auf der A643 im Überleitungsbereich zur A60 in Richtung Darmstadt ein Pannenfahrzeug mitten auf der Fahrbahn liegen geblieben. Zum Schutz aller Verkehrsteilnehmer und um diese Gefahrenstelle sicher beseitigen zu können, haben die Einsatzkräfte dann die Fahrbahn in Richtung Darmstadt vollständig gesperrt, teilte die Polizei mit. Polizei weist daraufhin: Bitte an Verkehrsmaßnahmen halten Trotz eingeschaltetem Blaulicht und obwohl auf der Fahrbahn Absperrungen und Warnbarken standen, seien insgesamt 15 Fahrzeuge in den gesperrten Bereich gefahren. Teilweise seien sie dabei auch über die durchgezogene Fahrbahnmarkierung gefahren. Die Einsatzkräfte hätten daraufhin die Autofahrer angehalten und sie auf ihr Verhalten hingewiesen. Die Polizei weist darauf hin, dass Verkehrsmaßnahmen der Polizei - insbesondere Fahrbahnsperrungen - verbindlich sind. Wer sich nicht daran hält, könne durch sein Verhalten die Sicherheit aller Beteiligten gefährden. Verkehrssituationen auf Autobahnen können sich jederzeit unerwartet entwickeln. Die Beachtung polizeilicher Anordnungen ist entscheidend für die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer sowie der eingesetzten Einsatzkräfte.