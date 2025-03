Ein Jugendlicher war am Samstagabend auf einen abgestellten Güterzug in Guntersblum (Kreis Mainz-Bingen) geklettert. Er erlitt einen tödlichen Stromschlag an der Oberleitung.

Gegen 18:40 Uhr soll es laut der Polizei zu dem tödlichen Unfall gekommen sein. Der 14-Jährige sei wohl aus Versehen an die Oberleitung gekommen, hieß es. Die Bahnstrecke zwischen Mainz und Worms war für einige Stunde gesperrt. Warnung vor Oberleitungen Bahn und Polizei warnen vor den Bahn-Oberleitungen, durch die in der Regel 15.000 Volt fließen. Da reiche es schon, der Oberleitung nahezukommen, um einen Stromschlag zu bekommen. Deshalb müsse der Sicherheitsabstand von mindestens 1,50 Metern dringend eingehalten werden.