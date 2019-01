Ein 14-Jähriger aus Stadecken-Elsheim ist laut Polizei am Freitagabend am Rheinufer in Mainz ausgeraubt worden. Der Junge war mit seinem Cousin unterwegs. Die beiden seien von zwei etwa 20-Jährigen angesprochen worden. Einer der Männer ließ sich von dem 14-Jährigen das Handy geben, um ein dringendes Telefonat zu führen. Als der 14-Jährige das Handy jedoch zurückforderte, wurde er laut Polizei mit der Faust gegen den Kopf geschlagen. Danach nahm der Täter dem Jungen noch die Armbanduhr weg und lief mit seinem Komplizen weg. Hinweise nimmt die Polizei in Mainz entgegen.