Ein 13-Jähriger hat in der Nacht zu Sonntag mit dem Auto seines Vaters einen anderen Wagen beschädigt. Nach Angaben der Polizei hatte die die Halterin am Sonntagmorgen einen Schaden am Kotflügel ihres Wagens entdeckt - außerdem in der Nähe ein Fahrzeug mit einem entsprechenden Lackschaden. Die Polizei meldete sich darauf hin beim Halter dieses Wagens. Dieser konnte sich zunächst nicht erklären, wer nachts mit seinem Auto unterwegs gewesen sein könnte. Erst im Nachgang stellte sich laut Polizei heraus, dass sich der 13-jährige Sohn nachts den Autoschlüssel genommen und den Unfall verursacht hatte.