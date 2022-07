Technischer Defekt: 120 Menschen müssen Zug verlassen

Rund 120 Menschen sind in der Nähe von Bad Kreuznach gestrandet, weil sie einen Zug mit technischem Defekt verlassen mussten. Es sei am Samstag bei dem Zug zur Rauchentwicklung gekommen, einen Brand habe es aber nicht gegeben, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Aus Sicherheitsgründen mussten die Passagiere den Zug, der nicht mehr weiterfahren konnte, verlassen. Die Bahnstrecke war durch die Panne am Samstag zwischenzeitlich nicht befahrbar, konnte aber in der Nacht wieder freigegeben werden. Die genauen Hintergründe des Defekts sind noch unklar.