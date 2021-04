Der vermisste 12-jährige Junge aus Osthofen (Kreis Alzey-Worms) ist wieder da. Die Eltern des Jungen meldeten sich bei der Polizei - er sei gesund. Die Hintergründe seines Verschwindens sind unklar.

Nach dem 12-Jährigen war am Dienstag und in der Nacht zum Mittwoch intensiv gesucht worden. Der Junge hatte am Dienstagvormittag die Wohnung seiner Eltern verlassen und war danach nicht mehr gesehen worden. Bei der Suchaktion kam unter anderem ein Polizeihubschrauber mit Wärmebildkamera zum Einsatz, der bis in die Nacht hinein über Osthofen kreiste.

Die Hintergründe, warum der Junge für einen Tag verschwunden war, lassen sich offenbar nicht aufklären. Das teilt die Wormser Polizei mit. Es gebe widersprüchliche Angaben innerhalb der Familie des Jungen. Der 12-Jährige hatte am Dienstagvormittag die Wohnung seiner Eltern verlassen und war verschwunden. Er war bis in die Nacht hinein mit einem Großaufgebot an Rettungskräften gesucht worden. Am Mittwochmorgen meldeten dann die Eltern der Polizei, ihr Kind sei wieder da und wohlauf.