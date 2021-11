MCV verkauft 3.000 zusätzliche Karten für den 11.11.

per Mail teilen

Der Mainzer Carneval Verein (MCV) verkauft zusätzlich 3.000 Karten für die Verlesung des närrischen Grundgesetzes am 11.11. auf dem Mainzer Schillerplatz. Laut MCV-Präsident Reinhard Urban können nur Geimpfte und Genese die Karten kaufen. Der MCV halte an der 2G-Regel fest, auch wenn das Land die Corona-Regeln gelockert habe. Der MCV trage die Verantwortung für die Gesundheit der Narren und Närrinnen, so Urban. Zudem werde der Bereich um den Fastnachtsbrunnen abgesperrt und es gebe Einlasskontrollen. Die Karten kosten fünf Euro. Die ersten 4.500 Tickets waren nach kurzer Zeit ausverkauft.