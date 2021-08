Die Corona-Pandemie hat den Schulunterricht und das Lernen verändert. Der Kreis Mainz-Bingen hat darauf reagiert und schneller als geplant in die digitale Ausstattung von Schülern und Lehrern investiert.

10.000 I-Pads werden zu Beginn des neuen Schuljahres an Schüler und Lehrer der weiterführenden Schulen im Kreis Mainz-Bingen verteilt. Start der Ausgabe war am Mittwoch an der Integrierten Gesamtschule (IGS) in Nieder-Olm. Dort konnten sich die Kinder ihre Geräte an extra auf dem Schulhof aufgebauten Ständen abholen.

Gut 4,7 Millionen Euro hat der Kreis in die Tablets investiert. Kinder und Lehrer können sie für vier Jahre für sieben Euro im Monat leihen. Damit, und mit den Zuschüssen aus dem Digitalpakt, hofft die Kreisverwaltung in Ingelheim, einen Großteil der Anschaffungskosten für die I-Pads wieder hereinzubekommen.

Wegen der Unterrichtsbedingungen, die während der Corona-Pandemie entstanden sind, treibt der Kreis Mainz Bingen nach eigenen Angaben die Digitalisierung an den kreiseigenen Schulen voran. Eigentlich hätten die I-Pads etappenweise in den nächsten vier Jahren verteilt werden sollen. Dieser Prozess sei nun aber beschleunigt worden, so die Landrätin des Kreises Dorothea Schäfer (CDU).