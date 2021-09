Polizisten bringen Mainzer Senioren zum Strahlen

Beim 1.000. Konzert des Landespolizeiorchesters in Mainz wird begeistert geklatscht und getanzt. Seit Beginn der Corona-Pandemie sind die Orchestermitglieder in kleiner Besetzung in Altenheimen in ganz Rheinland-Pfalz unterwegs und zaubern den älteren Menschen ein Lächeln ins Gesicht.

Es herrscht beste Stimmung im Garten des Altenpflegeheims Martinsstift in Mainz. Die rund 30 Seniorinnen und Senioren sind begeistert vom Musiker-Duo des Landespolizeiorchesters, das mit Akkordeon und Saxofon oder Klarinette vor allem Lieder aus den 20er bis 50er-Jahren spielt. Eine Seniorin steht schon nach den ersten Klängen von ihrem Stuhl auf und wippt fröhlich zum Takt der Musik mit. Die beiden Musiker des Landespolizeiorchesters begeisterten die Seniorinnen und Senioren des Martinsstift in Mainz. SWR Einige Bewohnerinnen und Bewohner, die nicht mehr so gut allein auf den Beinen stehen können, werden teilweise vom Pflegepersonal an die Hand genommen. Die meisten bleiben lieber sitzen und klatschen, summen und singen mit. Seit Mai 2020 tourt Landespolizeiorchester durch das Land Seit Mai 2020 touren die Musikerinnen und Musiker des Landespolizeiorchesters nun schon durch zahlreiche Alten- und Pflegeheime in ganz Rheinland-Pfalz. Ihr Ziel: Den älteren Menschen und auch dem Pflegepersonal ein bisschen Freude bereiten. Und das natürlich unter Einhaltung aller Corona-Regeln. Die Idee des "mobilen Landespolizeiorchesters" in Kleingruppen kam im vergangenen Jahr vom rheinland-pfälzischen Innenminister Roger Lewentz (SPD). Er ist als Ehrengast beim Jubiläumskonzert im Martinsstift dabei. "Es ist wunderbar zu sehen, welche Freude die Musik bei den Bewohnerinnen und Bewohnern auslöst." 1.000 Konzerte in 16 Monaten In den vergangenen 16 Monaten können die Polizistinnen und Polizisten jetzt also schon auf 1.000 Konzerte zurückblicken. Eine knappe Stunde dauert so ein Konzert, das von jeweils zwei Musikerinnen und Musikern des Landespolizeiorchesters gegeben wird. Zwischen den einzelnen Musikstücken erzählen die beiden immer wieder auch verschiedene Geschichten und nehmen die Bewohnerinnen und Bewohner mit auf eine Reise. Jedes Polizei-Duo hat dabei ein für sich eigens zugeschnittenes Programm. Von Volksliedern über Klassik bis hin zum Schlager – bei dem bunten Musikprogramm des Landespolizeiorchesters ist für jeden Geschmack etwas dabei. Seniorinnen und Senioren schwelgen in Kindheitserinnerungen Besonders schön sei es, wenn demenzkranke Seniorinnen und Senioren mitsingen würden, weil die Texte und Lieder Kindheitserinnerungen bei ihnen wecken würden, so Stefan Grefig, Chefdirigent des Landespolizeiorchesters. Das ist auch beim Jubiläumskonzert in Mainz sicht- und hörbar der Fall. Am Ende des Konzerts erntet das Musiker-Duo einen herzhaften Applaus. "Es ist wirklich super angekommen, die Bewohnerinnen und Bewohner haben es genossen", strahlt der Leiter des Martinsstifts, Daniel Plavzyk. Er freue sich schon auf ihren nächsten Besuch. Schon nach wenigen Minuten ging es für die erste Seniorin auf die Tanzfläche. SWR Konzerte sollen auch nach Corona fortgeführt werden Innenminister Lewentz machte ihm Hoffnung: "Auch wenn wir das Landespolizeiorchester in Zukunft natürlich gerne wieder als Ganzes erleben und große Konzerte zu besonderen Anlässen spielen wollen – wir werden diese Zweier-Konzerte fortführen, auch über die Corona-Zeit hinaus." Denn es gebe immer gute Anlässe, Freude zu bereiten.