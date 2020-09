per Mail teilen

Der 1. FSV Mainz 05 verleiht seinen Torwart Florian Müller in der kommenden Saison an den SC Freiburg. Wie die Mainzer mitteilten, wird der 22-Jährige für ein Jahr ohne Kaufoption verliehen. Müller sagte, dass er trotz der kurzen Leihe ein gutes Gefühl habe. Der Stammtorwart der Freiburger Flekken hatte sich am Wochenende beim Aufwärmen für ein DFB-Pokalspiel verletzt und fällt bis auf Weiteres aus.