Die Frauen des FSV Mainz 05 haben in der Handball-Bundesliga den ersten Saisonsieg eingefahren. Die Dynamites gewannen am Sonntag das Kellerduell gegen die Kurpfalz Bären aus Ketsch mit 34:22 (19:11). Damit konnten die Mainzerinnen auch den letzten Tabellenplatz an die Bären abgeben, beide Teams haben je einen Sieg auf dem Konto.