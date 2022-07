per Mail teilen

Ein unbekannter Mann hat am Mittwochnachmittag eine 78-jährige Mainzerin auf hinterhältige Weise bestohlen. Wie die Polizei mitteilt, half der Täter der Frau am Höfchen, mitsamt ihrem Rollator und Gehstock in den Bus einzusteigen. Dabei schaffte er es offenbar, die Tasche, die im Rollator stand, zu öffnen und die Geldbörse zu stehlen. Die 78-Jährige merkte erst Minuten später, dass das Portemonnaie weg war. Eine Täterbeschreibung liegt nicht vor.