Im Mainzer Stadtteil Hechtsheim hat es am Mittwochabend in der Küche eines Mehrfamilienhauses gebrannt. Nach Angaben der Feuerwehr war die Ursache angebranntes Essen auf dem Herd. Als die Einsatzkräfte eintrafen, hatte sich das Feuer bereits auf die Kücheneinrichtung ausgebreitet und die Wohnung war komplett verraucht. Drei Personen wurden verletzt, eine Person wurde in ein Krankenhaus gebracht.