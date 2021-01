per Mail teilen

Künftig sollen sogenannte Kitahelferinnen und Kitahelfer die pädagogischen Fachkräfte in städtischen Kindertagesstätten in Mainz unterstützen. Nach Angaben der Stadt Mainz können sich an dem auf zwei Jahre ausgelegten Modellprojekt bis zu 20 städtische Kitas beteiligen. Als Kitahelferinnen und Kitahelfer können sich Abiturientinnen und Abiturienten und Studierende bewerben, ebenso wie Eltern und Personen mit abgeschlossener Berufsausbildung.