In Worms hat es am Freitagnachmittag in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus gebrannt. Nach Angaben der Feuerwehr war das Feuer in der Küche ausgebrochen. Elf Bewohner mussten ihre Wohnungen verlassen. Verletzt wurde niemand. Zwei Wohnungen des Mehrfamilienhauses sind nicht mehr bewohnbar. Die Brandursache und die Schadenshöhe sind bislang noch nicht bekannt.